Вылетевший в Москву самолёт вернулся в Каир из-за сообщения с угрозами

Самолёт Airbus A220 авиакомпании Egypt Air, выполнявший рейс MS729 «Каир — Москва» вернулся в Каир из-за сообщений с угрозами, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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В сообщении говорится, что решение вернуться было принято после обнаружения на одном из сидений самолёта сообщения с угрозами, которое было оставлено неизвестным лицом.

Ранее источник ТАСС рассказал, что самолёт «Каир — Москва» подал сигнал тревоги, после чего развернулся над Средиземным морем и вернулся в аэропорт вылета.


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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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