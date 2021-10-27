Вылетевший в Москву самолёт вернулся в Каир из-за сообщения с угрозами

В сообщении говорится, что решение вернуться было принято после обнаружения на одном из сидений самолёта сообщения с угрозами, которое было оставлено неизвестным лицом.

Ранее источник ТАСС рассказал, что самолёт «Каир — Москва» подал сигнал тревоги, после чего развернулся над Средиземным морем и вернулся в аэропорт вылета.



