Вылетевший в Москву самолёт вернулся в Каир из-за сообщения с угрозами
Самолёт Airbus A220 авиакомпании Egypt Air, выполнявший рейс MS729 «Каир — Москва» вернулся в Каир из-за сообщений с угрозами, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В сообщении говорится, что решение вернуться было принято после обнаружения на одном из сидений самолёта сообщения с угрозами, которое было оставлено неизвестным лицом.
Ранее источник ТАСС рассказал, что самолёт «Каир — Москва» подал сигнал тревоги, после чего развернулся над Средиземным морем и вернулся в аэропорт вылета.
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