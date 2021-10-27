Летевший в Дубай бизнес-джет экстренно сел в Шереметьево

Летевший в Дубай бизнес-джет Bombardier Challenger 600 экстренно приземлился в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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Отмечается, что самолет следовал в ОАЭ из Санкт-Петербурга. Воздушное судно совершило экстренную посадку из-за сработавшего датчика разгерметизации пассажирской кабины, сообщает Ura.ru.

В экстренных службах подчеркнули, что самолет благополучно приземлился, обстоятельства инцидента выясняются.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаСамолетШереметьево
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