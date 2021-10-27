СМИ: вылетевший в Москву самолёт вынужденно вернулся в Каир

Самолёт Airbus A220 авиакомпании Egypt Air, выполнявший рейс «Каир — Москва», вернулся в аэропорт отправления, сообщает ТАСС со ссылкой авиационные службы.

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Собеседник агентства рассказал, что примерно через полчаса после вылета воздушное судно подало сигнал тревоги, после чего развернулось над Средиземным морем и вернулось в Каир.

Причина, по которой был подан сигнал тревоги в настоящее время выясняются.

Ранее в аэропорту Анапы полицейские задержали пассажирку самолёта, которая покусала бортпроводницу, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Онучин
ТЕГИ:МоскваКаирСамолетыРоссияЕгипет
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