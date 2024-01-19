СМИ: Вылет Boeing авиакомпании Nordwind из Москвы в Кубу задержали на восемь часов

Отмечается, что вылет должен был состояться еще в 1:25 19 января, однако последнее обновленное время вылета — 9:25.

Всего, уточнили авторы публикации, с 0:00 19 января до 8:00 того же дня в Шереметьево отложили около 30 рейсов (в основном время задержки — в пределах часа). Кроме того, небольшие опоздания наблюдались в Домодедово.

Ранее летевший из Москвы в Кемерово самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за технической неисправности.

