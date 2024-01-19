СМИ: Вылет Boeing авиакомпании Nordwind из Москвы в Кубу задержали на восемь часов

Вылет пассажирского лайнера Boeing-777, принадлежащего авиакомпании Nordwind, из аэропорта Шереметьево (Москва) в Варадеро (Куба) задержали не менее, чем на восемь часов. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыша Турдома».

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Отмечается, что вылет должен был состояться еще в 1:25 19 января, однако последнее обновленное время вылета — 9:25.

Всего, уточнили авторы публикации, с 0:00 19 января до 8:00 того же дня в Шереметьево отложили около 30 рейсов (в основном время задержки — в пределах часа). Кроме того, небольшие опоздания наблюдались в Домодедово.

Ранее летевший из Москвы в Кемерово самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за технической неисправности.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ШереметьевоЗадержка РейсовРоссийская АвиацияАэропорт

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