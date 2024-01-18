Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми
Летевший из Сургута в Москву самолет совершил экстренную посадку в Перми из-за агрессивного поведения пассажира, сообщило в своем Telegram-канале межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
Борт приземлился в аэропорту Большое Савино в Перми в 20:05 (18:05 мск). Причиной стало агрессивное поведение пассажира 1983 года. Мужчина выражал явное неуважение к обществу, уточнили в Следственном комитете.
Самолет приземлился без происшествий. Дебошира направили на медицинское освидетельствование.
В Тюмени 16 января экстренно сел самолет, летевший из Ханты-Мансийска в Челябинск. Причиной стал сработавший индикатор регулировки температуры, отмечает «Радиоточка НСН».
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