Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми

Борт приземлился в аэропорту Большое Савино в Перми в 20:05 (18:05 мск). Причиной стало агрессивное поведение пассажира 1983 года. Мужчина выражал явное неуважение к обществу, уточнили в Следственном комитете.

Самолет приземлился без происшествий. Дебошира направили на медицинское освидетельствование.

В Тюмени 16 января экстренно сел самолет, летевший из Ханты-Мансийска в Челябинск. Причиной стал сработавший индикатор регулировки температуры, отмечает «Радиоточка НСН».

