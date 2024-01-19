Самолет Москва-Кемерово сел в Новосибирске из-за неисправности
Летевший из Москвы в Кемерово самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за технической неисправности. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«В международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина ... совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании "Победа"», — указали в ведомстве.
Отмечается, что борт отстранили от эксплуатации, пишет RT. Завершения рейса в Кемерово ожидают 179 пассажиров, указывает «Свободная пресса».
Новосибирская транспортная прокуратура проводит мероприятия по защите прав пассажиров на услуги, полагающиеся при задержке самолета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru