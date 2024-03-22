Выбежавшего на поле во время матча футбольного фаната арестовали на 13 суток

Футбольному фанату, выбежавшему на поле в ходе товарищеского матча между сборными России и Сербии 21 марта, назначили наказание в виде 13 суток административного ареста. Об этом сообщило издание РБК.

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Инцидент произошел на 69-й минуте встречи, из-за случившегося на некоторое время пришлось остановить игру. Нарушителя порядка пытались догнать несколько стюардов, однако мужчина сам сдался отвечавшим за безопасность сотрудникам.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу российской сборной. Пенальти реализовал Антон Миранчук, голами отметились Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Ранее сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица назвал историческим моментом изоляции России от Европы матч между Россией и Сербией.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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