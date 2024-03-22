Выбежавшего на поле во время матча футбольного фаната арестовали на 13 суток
Футбольному фанату, выбежавшему на поле в ходе товарищеского матча между сборными России и Сербии 21 марта, назначили наказание в виде 13 суток административного ареста. Об этом сообщило издание РБК.
Инцидент произошел на 69-й минуте встречи, из-за случившегося на некоторое время пришлось остановить игру. Нарушителя порядка пытались догнать несколько стюардов, однако мужчина сам сдался отвечавшим за безопасность сотрудникам.
Напомним, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу российской сборной. Пенальти реализовал Антон Миранчук, голами отметились Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.
Ранее сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица назвал историческим моментом изоляции России от Европы матч между Россией и Сербией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выбежавшего на поле во время матча футбольного фаната арестовали на 13 суток
- Соцопрос: Большинство россиян не знает, что такое ключевая ставка
- Вышел трейлер третьей части франшизы «Непослушники»
- В ВОЗ заявили, что в мире исчерпали запасы вакцин от холеры
- Синоптик Позднякова пообещала москвичам сухой и теплый апрель
- В Германии окончательно легализовали каннабис
- Путин обсудил с членами Совбеза тему борьбы с распространением идей неонацизма
- Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции
- Гвинет Пэлтроу назвала бесполезными вложения студий в съемки кинокомиксов
- Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru