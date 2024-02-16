Российский футбольный фанат Косов вышел из французской тюрьмы по УДО

Родственнице Косова в свою очередь об этом сообщил его адвокат. Сейчас российская сторона решает вопрос возвращения футбольного фаната в Россию.

Напомним, Косов был приговорен французским судом к десяти годам лишения свободы в 2020 году за участие в беспорядках в Марселе на Евро-2016, где он нанес английскому болельщику тяжкие телесные повреждения. Сообщалось, что адвокат Косова направлен запрос на УДО своего доверителя, однако европейские власти отказались удовлетворить ходатайство, сославшись на санкции и отсутствие прямых рейсов между странами.

Ранее Мосгорсуд отказал бывшему депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в условно-досрочном освобождении от наказания по делу о незаконной охоте,

