Российский футбольный фанат Косов вышел из французской тюрьмы по УДО
Российский футбольный фанат Павел Косов вышел по УДО из французской тюрьмы, где он находился с 2018 года. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на мать болельщика.
Родственнице Косова в свою очередь об этом сообщил его адвокат. Сейчас российская сторона решает вопрос возвращения футбольного фаната в Россию.
Напомним, Косов был приговорен французским судом к десяти годам лишения свободы в 2020 году за участие в беспорядках в Марселе на Евро-2016, где он нанес английскому болельщику тяжкие телесные повреждения. Сообщалось, что адвокат Косова направлен запрос на УДО своего доверителя, однако европейские власти отказались удовлетворить ходатайство, сославшись на санкции и отсутствие прямых рейсов между странами.
Ранее Мосгорсуд отказал бывшему депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в условно-досрочном освобождении от наказания по делу о незаконной охоте,
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