«Выбесила»: Задержанный СК подозреваемый признался в убийстве женщины в Москве

Накануне на западе города обнаружили тело женщины 1972 года рождения с травмой головы и признаками удушения. Следком возбудил уголовное дело об убийстве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, погибшая — начальник отдела кадров управления Роспотребнадзора по Москве.

Как отметили в СК, в убийстве подозревают 37-летнего мужчину, ранее судимого за тяжкое преступление. Ему предъявлено обвинение, злоумышленник признал вину.

«По предварительным данным, ранее он не был знаком с потерпевшей, мотивом убийства явилась внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине», — указали правоохранители.

По данным Telegram-канала SHOT, задержанный признался полицейским, что погибшая женщина просто «выбесила» его, когда проходила мимо. По словам фигуранта, он ударил жертву и затем задушил. Злоумышленник уже был судим за изнасилование.

