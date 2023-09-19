«Выбесила»: Задержанный СК подозреваемый признался в убийстве женщины в Москве
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в сквере вблизи улицы Молдавской в Москве. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.
Накануне на западе города обнаружили тело женщины 1972 года рождения с травмой головы и признаками удушения. Следком возбудил уголовное дело об убийстве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, погибшая — начальник отдела кадров управления Роспотребнадзора по Москве.
Как отметили в СК, в убийстве подозревают 37-летнего мужчину, ранее судимого за тяжкое преступление. Ему предъявлено обвинение, злоумышленник признал вину.
«По предварительным данным, ранее он не был знаком с потерпевшей, мотивом убийства явилась внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине», — указали правоохранители.
По данным Telegram-канала SHOT, задержанный признался полицейским, что погибшая женщина просто «выбесила» его, когда проходила мимо. По словам фигуранта, он ударил жертву и затем задушил. Злоумышленник уже был судим за изнасилование.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru