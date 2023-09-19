СМИ: В Москве убита начальник кадров управления Роспотребнадзора
Женщина, тело которой обнаружили накануне в сквере на западе Москвы, была начальником отдела кадров управления Роспотребнадзора по городу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее стало известно, что в сквере близ Молдавской улицы нашли тело женщины 1972 года рождения. У погибшей имелись травма головы и признаки удушения. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
По данным Telegram-канала SHOT, погибшая — сотрудница Роспотребнадзора Наталья Радченко. Известно, что на лице и шее женщины обнаружили следы кровоподтеков, кроме того, нос погибшей был сломан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru