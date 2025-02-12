США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика B-52H
США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Они приземлились на авиабазе Fairford в графстве Глостершир в Англии, информирует UK Aviation News.
Боевые самолеты, способные нести ядерное оружие, отправились в трансатлантический перелет с авиабазы Minot в Северной Дакоте 11 февраля. По данным издания, в ближайшее время на территории Великобритании приземлятся еще два таких стратегических бомбардировщика. Военно-воздушные силы США пока официально не объявляли о переброске B-52H в Европу.
С начала ноября по середину декабря 2024 года в Fairford уже временно базировалась группа из четырех этих бомбардировщиков. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Командования ВВС США в Европе, они выполнили в общей сложности девять полетов. В частности, над Финляндией, Швециейь и Литвой они провели учебное бомбометание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru