США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика B-52H

США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Они приземлились на авиабазе Fairford в графстве Глостершир в Англии, информирует UK Aviation News.

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Боевые самолеты, способные нести ядерное оружие, отправились в трансатлантический перелет с авиабазы Minot в Северной Дакоте 11 февраля. По данным издания, в ближайшее время на территории Великобритании приземлятся еще два таких стратегических бомбардировщика. Военно-воздушные силы США пока официально не объявляли о переброске B-52H в Европу.

С начала ноября по середину декабря 2024 года в Fairford уже временно базировалась группа из четырех этих бомбардировщиков. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Командования ВВС США в Европе, они выполнили в общей сложности девять полетов. В частности, над Финляндией, Швециейь и Литвой они провели учебное бомбометание.

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Фото: defense.gov
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