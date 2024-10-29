Беспилотник MQ-9 едва не столкнулся с Су-35С ВКС России в Сирии

В провинции Хомс произошло опасное сближение между беспилотным летательным аппаратом MQ-9, принадлежащим коалиции, и самолетом Су-35С ВКС России, который выполнял плановый полет вдоль южной границы Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Он отметил, что российский пилот проявил высокий профессионализм, вовремя приняв меры для предотвращения столкновения и успешно вытеснив беспилотник.

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В конце августа в российском центре по примирению враждующих сторон сообщили, что истребитель-бомбардировщик F/A-18 опасно приблизился к самолету Ан-30 российских ВКС.

Этот инцидент произошел над районом Эт-Танф в провинции Хомс на высоте 6,7 км. В ЦПВС отметили, что российские пилоты вовремя предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения, передает «Радиоточка НСН».

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