Беспилотник MQ-9 едва не столкнулся с Су-35С ВКС России в Сирии
В провинции Хомс произошло опасное сближение между беспилотным летательным аппаратом MQ-9, принадлежащим коалиции, и самолетом Су-35С ВКС России, который выполнял плановый полет вдоль южной границы Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
Он отметил, что российский пилот проявил высокий профессионализм, вовремя приняв меры для предотвращения столкновения и успешно вытеснив беспилотник.
В конце августа в российском центре по примирению враждующих сторон сообщили, что истребитель-бомбардировщик F/A-18 опасно приблизился к самолету Ан-30 российских ВКС.
Этот инцидент произошел над районом Эт-Танф в провинции Хомс на высоте 6,7 км. В ЦПВС отметили, что российские пилоты вовремя предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотник MQ-9 едва не столкнулся с Су-35С ВКС России в Сирии
- Пентагон: США не планируют изменений в расстановке сил из-за учений России
- Кинопоиск перенес премьеру сериала «Преступление и наказание»
- Рэпер Саграда и группа «25/17» выпустили песню «Корни»
- Кадыров призвал молодежь служить в армии вместо праздного образа жизни
- Депутат Делимханов пообещал отменить запрет на хиджабы в школах Владимирской области
- Аферист с сайта знакомств предстанет перед судом
- СМИ: Вокалиста группы «План Ломоносова» госпитализировали с острыми болями
- В Ярославле демонтируют видеокамеры в школьном туалете для мальчиков
- Глава МИД Польши отказался высылать российского посла
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru