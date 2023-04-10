Вулканологи попали под пеплопад у вулкана Безымянный на Камчатке
Около вулкана Безымянный на Камчатке вулканологи попали под сильный пеплопад, передает РИА Новости со ссылкой на путешественника Петра Киринкина.
По его словам, во время извержения вулкана с неба стали сыпаться камни размером с кулак. Путешественникам пришлось мастерить укрытия.
В пятницу, 7 апреля, вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту около 10 тысяч метров. Тогда Росавиация предложила авиакомпаниям изменить маршруты, пролегающие недалеко от Камчатки.
Ранее «Радиоточка НСН» показывала, как сноубордист скатился по склону проснувшегося вулкана Эбеко на Курилах и снял это на видео.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru