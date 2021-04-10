Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 3-километровую высоту
Столб пепла при выбросе из вулкана Эбеко на Курилах поднялся на высоту 3 км. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Сахалинской области в субботу, 10 апреля.
Уточняется, что шлейф распространился на расстояние до 5 км на юг архипелага.
«По информации ЕДДС (Единой диспетчерской службы – прим. НСН) в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», — пояснили в ведомстве.
Вулкан Эбеко расположен на расстоянии 7 км от Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Высота Эбеко составляет 1156 м, напоминают «Известия».
Ранее произошло извержение вулкана на японском острове Суваносэ, в четырех километрах от него расположена деревня с населением 80 человек.
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