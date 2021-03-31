В Японии произошло извержение вулкана

На юго-западе Японии произошло извержение вулкана. Об этом сообщает метеорологическое управление Японии, передает ТАСС.

По данным ведомства, происшествие спровоцировало выброс крупных пород, к вулкану нельзя подходить ближе, чем на два километра. Вулкан находится на юго-западе страны на острове Суваносэ, в четырех километрах от него расположена деревня с населением 80 человек.

Информации о пострадавших и поврежденных зданиях не сообщается. Отмечается, что предыдущее извержение этого вулкана было зафиксировано в декабре 2020 года.

