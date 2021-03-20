Власти Исландии предупредили авиацию о снижении уровня опасности из-за извержения вулкана

В Исландии власти понизили уровень опасности для авиации с красного до оранжевого в связи с уменьшением активности извержения вулкана Фаградальсфьядль. Об этом сообщает метеорологическое управление страны.

В Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль

«Цветовой код (опасности – прим. НСН) для авиации международного аэропорта Кеблавик был понижен до оранжевого, так как нет признаков появления пепла или продуктов вулканического извержения и нет непосредственной угрозы авиации», - цитирует ТАСС официальное сообщение.

Отмечается, что извержение вулкана небольшое, а его активность несколько снизилась.

Ранее власти ввели мораторий на полеты над территорией страны.

Напомним, извержение вулкана Фаградалсфьяль началось на юго-западе Исландии в 22:59 по местному времени (00:59 мск). На месте ЧС образовалась трещина длиной около 500-700 м.

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ФОТО: twitter.com/gatsbyweed
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