Власти Исландии предупредили авиацию о снижении уровня опасности из-за извержения вулкана
В Исландии власти понизили уровень опасности для авиации с красного до оранжевого в связи с уменьшением активности извержения вулкана Фаградальсфьядль. Об этом сообщает метеорологическое управление страны.
«Цветовой код (опасности – прим. НСН) для авиации международного аэропорта Кеблавик был понижен до оранжевого, так как нет признаков появления пепла или продуктов вулканического извержения и нет непосредственной угрозы авиации», - цитирует ТАСС официальное сообщение.
Отмечается, что извержение вулкана небольшое, а его активность несколько снизилась.
Ранее власти ввели мораторий на полеты над территорией страны.
Напомним, извержение вулкана Фаградалсфьяль началось на юго-западе Исландии в 22:59 по местному времени (00:59 мск). На месте ЧС образовалась трещина длиной около 500-700 м.
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