Второй ребёнок умер после пожара в палаточном лагере под Хабаровском
Второй ребёнок умер в больнице после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае. Информацию о второй жертве трагедии подтвердили в Медицине катастроф, передает РЕН ТВ. Это девочка, ранее было известно о ещё одной погибшей 11-летней девочке. В больнице находятся еще 11 человек.
До этого в министерстве здравоохранения сообщили, что пятеро пострадавших на пожаре взрослых получили медицинскую помощь амбулаторно. Шестеро детей были госпитализированы, седьмого выписали сегодня из больницы.
Пожар случился на базе отдыха «Холдоми» накануне вечером. Как отмечает Ura.ru, ранее школьник, который пытался спасти девочек во время пожара, впал в кому. В свою очередь, сайт KP.RU сообщает, что к мальчику в больницу посёлка Солнечный приехали из Комсомольска-на Амуре родители. У него ещё есть младший брат. «Комсомолке» удалось немного поговорить с родителями ребенка.
Одной из возможных причин ЧП называют обогреватели в палатках. По другой версии, огонь вспыхнул из-за одежды, оставленной на тепловой пушке. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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