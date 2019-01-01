Второй ребёнок умер после пожара в палаточном лагере под Хабаровском

Второй ребёнок умер в больнице после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае. Информацию о второй жертве трагедии подтвердили в Медицине катастроф, передает РЕН ТВ. Это девочка, ранее было известно о ещё одной погибшей 11-летней девочке. В больнице находятся еще 11 человек.

До этого в министерстве здравоохранения сообщили, что пятеро пострадавших на пожаре взрослых получили медицинскую помощь амбулаторно. Шестеро детей были госпитализированы, седьмого выписали сегодня из больницы.