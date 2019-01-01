Происшествия

Второй ребёнок умер после пожара в палаточном лагере под Хабаровском

23 июля12:30

Второй ребёнок умер в больнице после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае. Информацию о второй жертве трагедии подтвердили в Медицине катастроф, передает РЕН ТВ. Это девочка, ранее было известно о ещё одной погибшей 11-летней девочке. В больнице находятся еще 11 человек.

До этого в министерстве здравоохранения сообщили, что пятеро пострадавших на пожаре взрослых получили медицинскую помощь амбулаторно. Шестеро детей были госпитализированы, седьмого выписали сегодня из больницы.

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Пожар случился на базе отдыха «Холдоми» накануне вечером. Как отмечает Ura.ru, ранее школьник, который пытался спасти девочек во время пожара, впал в кому. В свою очередь, сайт KP.RU сообщает, что к мальчику в больницу посёлка Солнечный приехали из Комсомольска-на Амуре родители. У него ещё есть младший брат. «Комсомолке» удалось немного поговорить с родителями ребенка.

Одной из возможных причин ЧП называют обогреватели в палатках. По другой версии, огонь вспыхнул из-за одежды, оставленной на тепловой пушке. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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ФОТО: РИА Новости//МЧС РФ
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