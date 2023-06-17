Второе землетрясение магнитудой 5 произошло на западе Франции

Первый подземный толчок зафиксировали в пятницу, 16 июня, в 18:38 (19:38 мск) около коммуны Крам-Шабан на границе департаментов Дё-Севр и Приморская Шаранта. Уточняется, что очаг залегал на глубине 10 км. По данным Центрального сейсмического бюро Франции (BCSF), его магнитуда равнялась 5,8, Национальная сеть сейсмического наблюдения (RENASS), в свою очередь, сообщает, что магнитуда составила 5,3.



Власти сообщили, что сейсмическая активность привела к повреждениям и частичному обрушению десятков домов. По имеющимся данным, никто не пострадал.

Накануне землетрясение магнитудой 5,0 произошло в акватории Тихого океана северо-восточнее курильского острова Итуруп, передает «Радиоточка НСН».

