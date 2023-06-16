Во Франции произошло землетрясение
16 июня 202322:29
На западе Франции в пятницу произошло землетрясение, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Магнитуда землетрясения составила 5,3. Подземные толчки зафиксированы в 18:38 по местному времени (19:38 мск).
Землетрясение произошло в районе коммуны Сюржер. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В Румынии 6 июня зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Очаг подземных толчков находился в уезде Арад, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru