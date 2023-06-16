Во Франции произошло землетрясение

На западе Франции в пятницу произошло землетрясение, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

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Магнитуда землетрясения составила 5,3. Подземные толчки зафиксированы в 18:38 по местному времени (19:38 мск).

Землетрясение произошло в районе коммуны Сюржер. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Румынии 6 июня зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Очаг подземных толчков находился в уезде Арад, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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