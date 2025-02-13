ВСУ за сутки выпустили более 80 снарядов по пяти районам Белгородской области

Вооруженные силы Украины в течении минувших суток нанесли удары по пяти районам Белгородской области. В общей сложности зафиксирован прилет 82 различных снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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Так, 27 боеприпасов выпущено по населенным пунктам Краснояружского района, по Белгородскому району - 22 снаряда, применен 14 дронов. Повреждения, в частности, получили четыре квартиры в многоэтажных домах, два социальных объекта, производственное предприятие, шесть автомобилей, линия электропередачи.

В Шебекинском округе в результате ударов артиллерии и БПЛА повреждены четыре многоквартирных и частный дома, восемь автомобилей и линия электропередачи. Также удары наносились по населенным пунктам Волоконовского района, Валуйскому и Алексеевсокму округов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по предварительным данным властей за 12 февраля, погибла женщина, пять человек были ранены.

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгородская область

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