ВСУ за сутки выпустили более 80 снарядов по пяти районам Белгородской области

Так, 27 боеприпасов выпущено по населенным пунктам Краснояружского района, по Белгородскому району - 22 снаряда, применен 14 дронов. Повреждения, в частности, получили четыре квартиры в многоэтажных домах, два социальных объекта, производственное предприятие, шесть автомобилей, линия электропередачи.

В Шебекинском округе в результате ударов артиллерии и БПЛА повреждены четыре многоквартирных и частный дома, восемь автомобилей и линия электропередачи. Также удары наносились по населенным пунктам Волоконовского района, Валуйскому и Алексеевсокму округов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по предварительным данным властей за 12 февраля, погибла женщина, пять человек были ранены.

