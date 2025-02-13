МИД Молдавии вызвал посла РФ после падения двух дронов в республике

Два беспилотника упали на территории Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

По данным властей, ночью 1 февраля пограничная полиция заявила о пересечении территории республики несколькими БПЛА.

«Один из беспилотников упал на сельскохозяйственные угодья недалеко от села Чумай Тараклийского района. Еще один беспилотник взорвался в поле в районе между городами Чадыр-Лунга и Валя Пержей», — подчеркнули в правительстве.

Обошлось без пострадавших.

После инцидента в МИД Молдавии вызвали посла России в Кишиневе Олега Озерова, чтобы потребовать объяснений и выразить протест. Молдавия назвала произошедшее нарушением суверенитета и угрозой международному миру и безопасности в регионе.

Ранее в Китае беспилотник упал и загорелся на Олимпийском стадионе в Цзиньчжоу, один человек пострадал, пишет Ura.ru.

