МИД Молдавии вызвал посла РФ после падения двух дронов в республике
Два беспилотника упали на территории Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.
По данным властей, ночью 1 февраля пограничная полиция заявила о пересечении территории республики несколькими БПЛА.
«Один из беспилотников упал на сельскохозяйственные угодья недалеко от села Чумай Тараклийского района. Еще один беспилотник взорвался в поле в районе между городами Чадыр-Лунга и Валя Пержей», — подчеркнули в правительстве.
Обошлось без пострадавших.
После инцидента в МИД Молдавии вызвали посла России в Кишиневе Олега Озерова, чтобы потребовать объяснений и выразить протест. Молдавия назвала произошедшее нарушением суверенитета и угрозой международному миру и безопасности в регионе.
Ранее в Китае беспилотник упал и загорелся на Олимпийском стадионе в Цзиньчжоу, один человек пострадал, пишет Ura.ru.
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