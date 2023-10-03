ВСУ обстреляли поселок Климово под Брянском кассетными боеприпасами

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено Российская система ПРО уничтожила украинский беспилотник в Брянской области Лондон разрешил ВСУ применять крылатые ракеты по российским позициям Байден ждёт, что Конгресс выделит деньги на оказание помощи Киеву Стоимость российских виз для европейцев поднимется Россияне отдают предпочтение отечественному вину