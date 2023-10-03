ВСУ обстреляли поселок Климово под Брянском кассетными боеприпасами
3 октября 202307:44
Украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
По предварительным данным, пострадавших нет, отмечает телеканал «360».
«Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек», — написал губернатор в Telegram-канале.
Специалисты продолжают обследовать территорию населенного пункта.
Ранее ВСУ обстреляли территорию в районе центрального рынка в Шебекино Белгородской области, пострадали три человека, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru