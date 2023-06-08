ВСУ выпустили по Шебекино 345 снарядов за сутки

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что по Шебекинскому городскому округу за сутки было выпущено 345 единиц различных боеприпасов.

В Херсонской области из-за обстрела ВСУ загорелся заповедный лес

По его словам, также были зафиксированы 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Он отметил, что обошлось без пострадавших, в Шебекино были повреждены несколько промышленных предприятий и гостиница.

Губернатор также указал, что сёла Безлюдовка и Графовка обстреляли из «Градов» – зафиксировано пять и шесть прилётов, соответственно. Повреждены по три домовладения в каждом населённом пункте.

Гладков рассказал, что село Муром обстреляли из артиллерии, зафиксировано 16 прилётов, а посёлке Новая Таволжанка - 40 прилётов.

«В результате обстрела повреждения получили два многоквартирных дома и восемь частных домовладений – выбиты окна, повреждены фасады и кровля. По селу Терезовка выпущено три минометных снаряда. Обошлось без последствий», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что в пунктах временного размещения находятся более восьми тысяч жителей, эвакуированных из Шебекинского округа, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелБелгородШебекино

Горячие новости

Все новости

партнеры