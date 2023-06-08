ВСУ выпустили по Шебекино 345 снарядов за сутки
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что по Шебекинскому городскому округу за сутки было выпущено 345 единиц различных боеприпасов.
По его словам, также были зафиксированы 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Он отметил, что обошлось без пострадавших, в Шебекино были повреждены несколько промышленных предприятий и гостиница.
Губернатор также указал, что сёла Безлюдовка и Графовка обстреляли из «Градов» – зафиксировано пять и шесть прилётов, соответственно. Повреждены по три домовладения в каждом населённом пункте.
Гладков рассказал, что село Муром обстреляли из артиллерии, зафиксировано 16 прилётов, а посёлке Новая Таволжанка - 40 прилётов.
«В результате обстрела повреждения получили два многоквартирных дома и восемь частных домовладений – выбиты окна, повреждены фасады и кровля. По селу Терезовка выпущено три минометных снаряда. Обошлось без последствий», - написал он.
Ранее Гладков заявил, что в пунктах временного размещения находятся более восьми тысяч жителей, эвакуированных из Шебекинского округа, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru