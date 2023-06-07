В Херсонской области из-за обстрела ВСУ загорелся заповедный лес

На Кинбурнской косе на юге Херсонской области загорелся лес на территории заповедного парка, пишет РИА Новости.

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Отмечается, что возгорание началось после обстрела со стороны украинской армии. Сообщений о пострадавших не поступало.

Кинбурнская коса - заповедный ландшафтный парк, поделенный между Херсонской и Николаевской областями. На территории произрастает более 450 видов растений, часть из которых занесена в Красную книгу.

В Херсонской области 7 июня ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Накануне уровень воды в городе Новая Каховка поднялся на 10 метров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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