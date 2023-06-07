В Херсонской области из-за обстрела ВСУ загорелся заповедный лес
На Кинбурнской косе на юге Херсонской области загорелся лес на территории заповедного парка, пишет РИА Новости.
Отмечается, что возгорание началось после обстрела со стороны украинской армии. Сообщений о пострадавших не поступало.
Кинбурнская коса - заповедный ландшафтный парк, поделенный между Херсонской и Николаевской областями. На территории произрастает более 450 видов растений, часть из которых занесена в Красную книгу.
В Херсонской области 7 июня ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Накануне уровень воды в городе Новая Каховка поднялся на 10 метров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru