ВСУ выпустили по Мариуполю четыре ракеты большой дальности

Украинская армия вечером в пятницу выпустила четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Как отметили в ведомстве, специалисты зафиксировали обстрел в 21:20.

"21:20 – с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено 4 дальнобойные ракеты», — указано в сообщении в Telegram-канале СЦКК.

Тип снарядов не уточняется. Информации о пострадавших и повреждениях не приводится.

Ранее СМИ сообщили, что в Мариуполе прозвучало по меньшей мере три взрыва в районе аэропорта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ДНРМариупольОбстрелВСУ

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