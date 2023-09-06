ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО
6 сентября 202310:16
ВСУ выпустили по Донецку десять ракет, пишет в своем Telegram-канале СЦКК. Уточняется, что снаряды упали в Куйбышевском районе города.
Тип РСЗО не уточняется, о последствиях официальная сторона пока не сообщала. Куйбышевский район находится на западе Донецка.
Ранее утром с визитом в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru