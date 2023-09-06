ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет, пишет в своем Telegram-канале СЦКК. Уточняется, что снаряды упали в Куйбышевском районе города.

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Тип РСЗО не уточняется, о последствиях официальная сторона пока не сообщала. Куйбышевский район находится на западе Донецка.

Ранее утром с визитом в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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