Мужчина погиб в Белгородском селе в результате обстрела ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали село Крюково Борисовского района Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате прилёта боеприпаса ранения получил мужчина, который скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки», - написал губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела села пострадали трое мужчин, в том числе глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеСпецоперацияОбстрелБелгородская область

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