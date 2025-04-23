Мужчина погиб в Белгородском селе в результате обстрела ВСУ

По его словам, в результате прилёта боеприпаса ранения получил мужчина, который скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки», - написал губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела села пострадали трое мужчин, в том числе глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник, пишут «Известия».

