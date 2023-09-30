ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область
30 сентября 202320:15
Украинская сторона второй раз за день обстреляла Брянскую область, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
По его словам, под украинским огнем оказалось село Горожанка Суземского района. В результате инцидента были повреждены три жилых дома. Никто не пострадал.
Губернатор отметил, что оперативные и экстренные службы уже работают на месте.
Ранее украинский беспилотник сбросил бомбу на автомобили в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, пострадавших нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru