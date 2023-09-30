ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область

По его словам, под украинским огнем оказалось село Горожанка Суземского района. В результате инцидента были повреждены три жилых дома. Никто не пострадал.

Губернатор отметил, что оперативные и экстренные службы уже работают на месте.

Ранее украинский беспилотник сбросил бомбу на автомобили в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, пострадавших нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

