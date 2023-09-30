ВСУ совершили почти 90 обстрелов Белгородской области

По его данным, накануне ВСУ 87 раз обстреляли Белгородскую область снарядами различного типа. Губернатор отметил, что семь из них украинские военные сбросили с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Гладков напомнил, что пять беспилотников удалось сбить. Также в субботу утром российские силы ПВО сбили над Белгородом воздушные цели ВСУ.

По информации губернатора Белгородской области, никто из жителей не пострадал. Повреждения получили 14 домовладений, три автомобиля, магазин и школа. Также нарушены линии электропередач и газопровод. Все службы работают в районах для ликвидации последствий обстрелов ВСУ.

Ранее украинский беспилотник сбросил бомбу на автомобили в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, пострадавших нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



