ВСУ совершили почти 90 обстрелов Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки нанесли почти 90 ударов по восьми муниципальным образованиям Белгородской области, российские военные сбили пять беспилотников противника, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Система ПВО сработала в Белгородской области

По его данным, накануне ВСУ 87 раз обстреляли Белгородскую область снарядами различного типа. Губернатор отметил, что семь из них украинские военные сбросили с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Гладков напомнил, что пять беспилотников удалось сбить. Также в субботу утром российские силы ПВО сбили над Белгородом воздушные цели ВСУ.

По информации губернатора Белгородской области, никто из жителей не пострадал. Повреждения получили 14 домовладений, три автомобиля, магазин и школа. Также нарушены линии электропередач и газопровод. Все службы работают в районах для ликвидации последствий обстрелов ВСУ.

Ранее украинский беспилотник сбросил бомбу на автомобили в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, пострадавших нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: https://t.me/vvgladkov
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