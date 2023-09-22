ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ России в Севастополе

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В Севастополе при ракетной атаке ВСУ повреждены окна и кровля восьми домов

По словам градоначальника, у Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского упал осколок. Данные о пострадавших уточняются.

«На место выехали все оперативные службы», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении управляемой ракеты и двух беспилотников самолетного типа ВСУ у западного побережья Крыма, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ракетный УдарВСУЧерноморский Флот РФСевастополь

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