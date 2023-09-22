ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ России в Севастополе
22 сентября 202313:27
ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По словам градоначальника, у Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского упал осколок. Данные о пострадавших уточняются.
«На место выехали все оперативные службы», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении управляемой ракеты и двух беспилотников самолетного типа ВСУ у западного побережья Крыма, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru