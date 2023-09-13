В Севастополе при ракетной атаке ВСУ повреждены окна и кровля восьми домов

По его словам, семь из восьми пострадавших домой - многоэтажки. Порядка 60 окон выбито и 300 квадратных метров кровли повреждено. Также повреждены четыре вентиляционных канала.

Рано утром глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ ударили ракетой по городу, в результате чего произошло возгорание на негражданском объекте в районе Килен-балки, отмечают «Известия».

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что необходимо уничтожить места базирования самолетов Украины, с которых наносятся удары по российским кораблям.

