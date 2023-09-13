В Севастополе при ракетной атаке ВСУ повреждены окна и кровля восьми домов
В результате ракетной атаки ВСУ на Севморзавод были повреждены восемь домов в Севастополе, сообщил и. о. заместителя губернатора Евгений Горлов на аппаратном совещании.
По его словам, семь из восьми пострадавших домой - многоэтажки. Порядка 60 окон выбито и 300 квадратных метров кровли повреждено. Также повреждены четыре вентиляционных канала.
Рано утром глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ ударили ракетой по городу, в результате чего произошло возгорание на негражданском объекте в районе Килен-балки, отмечают «Известия».
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что необходимо уничтожить места базирования самолетов Украины, с которых наносятся удары по российским кораблям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru