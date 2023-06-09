ВСУ ударили ракетами по детскому лагерю в Херсонской области
9 июня 202317:07
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли пионерский лагерь в Херсонской области.
По его словам, были выпущены три ракеты, предположительно — Storm Shadow, одну из которых cбила ПВО, а остальные попали в гражданский объект.
«Информация о жертвах и разрушениях уточняется», - написал он.
Ранее Сальдо заявил, что ВСУ нанесли удар по пункту эвакуации в Голой Пристани, в результате два человека погибли, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru