ВСУ ударили ракетами по детскому лагерю в Херсонской области

По его словам, были выпущены три ракеты, предположительно — Storm Shadow, одну из которых cбила ПВО, а остальные попали в гражданский объект.

«Информация о жертвах и разрушениях уточняется», - написал он.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ нанесли удар по пункту эвакуации в Голой Пристани, в результате два человека погибли, сообщает «Радиоточка НСН».