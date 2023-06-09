ВСУ ударили ракетами по детскому лагерю в Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли пионерский лагерь в Херсонской области.

Семьям погибших при разрушении Каховской ГЭС выплатят по миллиону рублей

По его словам, были выпущены три ракеты, предположительно — Storm Shadow, одну из которых cбила ПВО, а остальные попали в гражданский объект.

«Информация о жертвах и разрушениях уточняется», - написал он.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ нанесли удар по пункту эвакуации в Голой Пристани, в результате два человека погибли, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Детский ЛагерьСпецоперацияВСУРакетный УдарХерсон

Горячие новости

Все новости

партнеры