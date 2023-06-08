Семьям погибших при разрушении Каховской ГЭС выплатят по миллиону рублей
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале заявил, что семьи погибших в результате разрушения Каховской ГЭС получат по миллиону рублей.
Он также указал, что единовременное пособие будет выплачено гражданам, здоровью которых в результате ЧП был нанесён вред.
«С учётом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда, выплатят от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей на человека», - написал Сальдо.
Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что из-за наводнения после разрушения Каховской ГЭС погибли пять человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru