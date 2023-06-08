Семьям погибших при разрушении Каховской ГЭС выплатят по миллиону рублей

Он также указал, что единовременное пособие будет выплачено гражданам, здоровью которых в результате ЧП был нанесён вред.

«С учётом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда, выплатят от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей на человека», - написал Сальдо.

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что из-за наводнения после разрушения Каховской ГЭС погибли пять человек, сообщает RT.

