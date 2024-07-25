ВСУ ударили по жилым многоэтажкам в Шебекино

Мужчина скончался до прибытия скорой помощи после обстрела со стороны ВСУ Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате украинского обстрела пострадали еще двое человек.

В одном доме повреждены остекление и фасад, во втором в результате прямого попадания снаряда пробита кровля. Также пострадали производственные помещения и фасад коммерческого объекта.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела в городе Шебекино Белгородской области пострадала пожилая женщина, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеБелгородская областьУкраинаВСУОбстрел

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