Средства ПВО за ночь уничтожили три БПЛА над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю ночь сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ.

Средства ПВО за ночь сбили 75 беспилотников над регионами России

В ведомстве отметили, что попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа – пресечены.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три БПЛА над территорией Белгородской области.

Ранее в Минобороны РФ отчитались об уничтожении 25 беспилотников над регионами РФ, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Белгородская областьУкраинаПВО

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