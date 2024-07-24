Средства ПВО за ночь уничтожили три БПЛА над Белгородской областью
24 июля 202407:36
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю ночь сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ.
В ведомстве отметили, что попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа – пресечены.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три БПЛА над территорией Белгородской области.
Ранее в Минобороны РФ отчитались об уничтожении 25 беспилотников над регионами РФ, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru