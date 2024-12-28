Над территорией России уничтожили 56 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО сбили 56 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
Военные уничтожили БПЛА в течение минувшей ночи.
«11 БпЛА сбиты над территорией Белгородской области, 28 – над территорией Воронежской области и 17 – над территорией Ростовской области», — указали в Минобороны.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские дроны атаковали Красногвардейский район региона, напоминает 360.ru. Пострадали два мирных жителя. При этом в селе Палатово были повреждены три жилых дома, в селе Верхососна пострадала ЛЭП, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru