Три человека пострадали при атаке ВСУ на Алчевский меткомбинат в ЛНР

Беспилотники ВСУ атаковали Алчевский металлургический комбинат в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере Мах.

Минувшей ночью ударам подверглись Алчевск, Луганск, а также Антрацитовский, Славяносербский и Перевальский муниципальные округа, пишет RT. Алчевский комбинат был серьезно поврежден.

«Частично разрушено промышленное оборудование. Ранено трое работников завода», — заявил глава ЛНР.

Пасечник уточнил, что один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее в Тольятти беспилотники атаковали промышленное предприятие, обошлось без жертв.

