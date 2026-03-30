Три человека пострадали при атаке ВСУ на Алчевский меткомбинат в ЛНР
Беспилотники ВСУ атаковали Алчевский металлургический комбинат в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере Мах.
Минувшей ночью ударам подверглись Алчевск, Луганск, а также Антрацитовский, Славяносербский и Перевальский муниципальные округа, пишет RT. Алчевский комбинат был серьезно поврежден.
«Частично разрушено промышленное оборудование. Ранено трое работников завода», — заявил глава ЛНР.
Пасечник уточнил, что один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Ранее в Тольятти беспилотники атаковали промышленное предприятие, обошлось без жертв.
Горячие новости
- Три человека пострадали при атаке ВСУ на Алчевский меткомбинат в ЛНР
