В «Ростехе» опровергли слухи об остановке АвтоВАЗа
Информация о том, что АвтоВАЗ якобы планирует остановить производство из-за переполненных складов, «является недобросовестной и не соответствует действительности». Как пишет RT, об этом заявили в госкорпорации «Ростех».
В компании указали, что намерены обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить СМИ, которые «опубликовали дезинформацию».
«Проверить... на вероятность сознательных деструктивных действий с целью дестабилизации общества», — говорится в сообщении.
В «Ростехе» добавили, что в мае на АвтоВАЗе пройдут плановые работы по модернизации, после корпоративного отпуска с выплатой отпускных «коллектив вернётся к обычному графику».
Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что весной текущего года планируется ввести платную подписку на автомобили Lada Vesta, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
