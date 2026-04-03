В «Ростехе» опровергли слухи об остановке АвтоВАЗа

В компании указали, что намерены обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить СМИ, которые «опубликовали дезинформацию».

«Проверить... на вероятность сознательных деструктивных действий с целью дестабилизации общества», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» добавили, что в мае на АвтоВАЗе пройдут плановые работы по модернизации, после корпоративного отпуска с выплатой отпускных «коллектив вернётся к обычному графику».

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что весной текущего года планируется ввести платную подписку на автомобили Lada Vesta, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

