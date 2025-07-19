ВСУ ударили по многоэтажке в Киевском районе Донецка
ВСУ ударили по многоэтажке в Киевском районе Донецка — враг выпустил две ракеты из РСЗО, пишут местные СМИ.
В многоквартирном доме на Университетской улице повреждено остекление, сообщил глава города Алексей Кулемзин. На земле огромная воронка от снаряда. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы.
Прилеты ракет также зафиксированы на территории травматологического центра.
Ранее дежурные средства ПВО ликвидировали 12 украинских дронов самолетного типа в Брянской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru