ВСУ ударили по многоэтажке в Киевском районе Донецка

ВСУ ударили по многоэтажке в Киевском районе Донецка — враг выпустил две ракеты из РСЗО, пишут местные СМИ.

ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

В многоквартирном доме на Университетской улице повреждено остекление, сообщил глава города Алексей Кулемзин. На земле огромная воронка от снаряда. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы.

Прилеты ракет также зафиксированы на территории травматологического центра.

Ранее дежурные средства ПВО ликвидировали 12 украинских дронов самолетного типа в Брянской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеОбстрелУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры