ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по администрации Энергодара
Украинские войска нанесли удар по зданию администрации Энергодара из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил глава администрации Александр Волга, передает городской Telegram-канал «Энергодарский связной».
Противник атаковал Энергодар в ночь на среду. На снимках с места событий видно, что были повреждены обшивка и утеплитель здания администрации, разбиты стекла, отмечает телеканал «360».
«Кроме того, аналогичными ракетами был нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры», — указал Волга.
От атак ВСУ пострадали мост на въезде в город и подстанция «Луч». Из-за удара Энергодар обесточен, аварийные бригады восстанавливают инфраструктуру, пишет RT. По данным местных властей, пострадавших нет.
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