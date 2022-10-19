ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по администрации Энергодара

Противник атаковал Энергодар в ночь на среду. На снимках с места событий видно, что были повреждены обшивка и утеплитель здания администрации, разбиты стекла, отмечает телеканал «360».

«Кроме того, аналогичными ракетами был нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры», — указал Волга.

От атак ВСУ пострадали мост на въезде в город и подстанция «Луч». Из-за удара Энергодар обесточен, аварийные бригады восстанавливают инфраструктуру, пишет RT. По данным местных властей, пострадавших нет.

