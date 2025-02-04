ВСУ с помощью 48 боеприпасов и 107 БПЛА ударили по восьми районам Белгородской области
Украинская сторона с помощью 48 боеприпасов и 107 беспилотников ударили по восьми районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате украинских обстрелов пострадали четыре мирных жителя.
Так, села Березовка и Зозули в Борисовском районе были атакованы шестью беспилотниками, два из которых сбили. Один беспилотник атаковал село Долгое в Вейделевском районе. Три дрона атаковали поселок Уразово и села Борки и Двулучное в Валуйском муниципальном округе.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что ВСУ прицельно ударили по школьному автобусу, напоминает «Свободная пресса».
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