ВСУ с помощью 48 боеприпасов и 107 БПЛА ударили по восьми районам Белгородской области

По его словам, в результате украинских обстрелов пострадали четыре мирных жителя.

Так, села Березовка и Зозули в Борисовском районе были атакованы шестью беспилотниками, два из которых сбили. Один беспилотник атаковал село Долгое в Вейделевском районе. Три дрона атаковали поселок Уразово и села Борки и Двулучное в Валуйском муниципальном округе.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что ВСУ прицельно ударили по школьному автобусу, напоминает «Свободная пресса».

