Десять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Десять человек пострадали в результате обстрела ВСУ с применением ствольной артиллерии кассетного типа больничного комплекса в Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Минобороны: Ежемесячные потери ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек

По его словам, в результате украинского обстрела были повреждены городская больница, психиатрическая больница, онкологический диспансер, центр охраны материнства и детства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеОбстрелДНРУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры