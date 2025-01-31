Десять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ
31 января 202510:33
Десять человек пострадали в результате обстрела ВСУ с применением ствольной артиллерии кассетного типа больничного комплекса в Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в результате украинского обстрела были повреждены городская больница, психиатрическая больница, онкологический диспансер, центр охраны материнства и детства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, напоминает RT.
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- Десять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru