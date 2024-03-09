ВСУ раскрыли одну из целей ночной атаки БПЛА

Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был уничтожен сиилами ПВО над территорией России в ночь на 9 марта, следовал в сторону Новолипецкого металлургического комбината. Фото с соответствующей надписью на крыле дрона опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале.