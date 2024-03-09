ВСУ раскрыли одну из целей ночной атаки БПЛА
Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был уничтожен сиилами ПВО над территорией России в ночь на 9 марта, следовал в сторону Новолипецкого металлургического комбината. Фото с соответствующей надписью на крыле дрона опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале.
На фото зафиксированы обломки упавшего на снежное поле беспилотника.
«Горячий привет Липецкому металлургическому комбинату», – написано на дроне на украинском языке. К надписи пририсовано сердце.
По словам Рожина, на фотографиях запечатлен украинский дрон «Лють».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате атаки Киева на российские территории уничтожено 47 БПЛА. Об этом говорится в Telegram-канале 9 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru