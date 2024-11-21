ВСУ пытались атаковать Астраханскую область
21 ноября 202413:01
Украинская сторона пыталась атаковать северные районы Астраханской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.
По его словам, часть украинских беспилотников сбили силы РЭБ, еще часть уничтожили войска ПВО. В результате попытки атаки никто не пострадал.
Бабушкин также сообщил, что в результате падения сбитого БПЛА произошел пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.
Ранее украинский беспилотник совершил налет на Волгоградскую область, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru