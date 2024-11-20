Подросток пострадал в Белгородской области из-за атаки беспилотников
В результате атаки беспилотников на село Стригуны в Белгородской области в больницу была доставлена 15-летняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и ушиб колена. Она была госпитализирована, и ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Гладков отметил, что информация о последствиях инцидента продолжает уточняться.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru