Подросток пострадал в Белгородской области из-за атаки беспилотников

В результате атаки беспилотников на село Стригуны в Белгородской области в больницу была доставлена 15-летняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и ушиб колена. Она была госпитализирована, и ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Гладков отметил, что информация о последствиях инцидента продолжает уточняться.

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Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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