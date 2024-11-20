Подросток пострадал в Белгородской области из-за атаки беспилотников

В результате атаки беспилотников на село Стригуны в Белгородской области в больницу была доставлена 15-летняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и ушиб колена. Она была госпитализирована, и ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Гладков отметил, что информация о последствиях инцидента продолжает уточняться.