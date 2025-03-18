Военкор Коц: Украина не планирует вторжение в Белгородскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют достаточно ресурсов для начала полномасштабного наступления на Белгородскую область, заявил NEWS.ru военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, действия украинской армии в этом регионе направлены скорее на отвлечение сил ВС России, которые сейчас сосредоточены на освобождении Курской области, чем на активное наступление.
Коц отметил, что нынешние операции в Белгородской области не похожи на события августа прошлого года, когда наблюдалось широкомасштабное вторжение. Украина, по его словам, не располагает необходимыми силами для создания полноценной наступательной группировки в этом районе.
Вместо этого, ВСУ пытаются повлиять на стратегическую обстановку, отвлекая российские войска от создания буферной зоны в Курской области и продвижения в Сумский регион. Кроме того, Украина стремится продемонстрировать свою силу на фоне недавних переговоров между президентами России и США.
Коц также сообщил, что на границе Белгородской и Брянской областей присутствуют ротно-тактические группы Украины, которые могут устраивать провокации, однако полноценного наступления не наблюдается, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru