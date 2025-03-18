Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют достаточно ресурсов для начала полномасштабного наступления на Белгородскую область, заявил NEWS.ru военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, действия украинской армии в этом регионе направлены скорее на отвлечение сил ВС России, которые сейчас сосредоточены на освобождении Курской области, чем на активное наступление.

Коц отметил, что нынешние операции в Белгородской области не похожи на события августа прошлого года, когда наблюдалось широкомасштабное вторжение. Украина, по его словам, не располагает необходимыми силами для создания полноценной наступательной группировки в этом районе.