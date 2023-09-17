ВСУ попытались атаковать Орловскую область

Украинская армия предприняла попытку атаковать Орловскую область, сообщает Telegram-канал Mash.

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По словам местных жителей, раздался взрыв, после чего начался пожар.

По предварительной информации, горит резервуар с горючей жидкостью. Другие подробности неизвестны.

Ранее российские системы противоракетной обороны уничтожили еще четыре беспилотных летательных аппарата Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Орловская ОбластьАтакаВСУУкраина

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