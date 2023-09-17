ВСУ попытались атаковать Орловскую область
17 сентября 202305:02
Украинская армия предприняла попытку атаковать Орловскую область, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам местных жителей, раздался взрыв, после чего начался пожар.
По предварительной информации, горит резервуар с горючей жидкостью. Другие подробности неизвестны.
Ранее российские системы противоракетной обороны уничтожили еще четыре беспилотных летательных аппарата Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru