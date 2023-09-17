ВСУ обстреляли завод в Шебекинском округе Белгородской области
17 сентября 202320:59
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили снаряд по территории предприятия в Шебекинском округе Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Владимир Жданов.
Пострадавших нет. В светлое время суток пройдет обследование на предмет повреждений, сообщил чиновник.
Запуск системы оповещения населения во всех районах города Жданов связал с технической ошибкой.
ВСУ в воскресенье обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru