ВСУ обстреляли три населенных пункта Белгородской области

«Во всех случаях обошлось без пострадавших», - уточнил губернатор.

В городе Шебекино в результате обстрела повреждено здание социального объекта. В селе Борки дрон сбросил взрывное устройство у частного дома. В населенном пункте Петровка при детонации беспилотника повреждено здание сельхозпредприятия.

Накануне три села в Белгородской области были атакованы с помощью дронов-камикадзе ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

