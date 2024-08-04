ВСУ обстреляли три населенных пункта Белгородской области
Украинские войска в воскресенье обстреляли три населенных пункта Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Во всех случаях обошлось без пострадавших», - уточнил губернатор.
В городе Шебекино в результате обстрела повреждено здание социального объекта. В селе Борки дрон сбросил взрывное устройство у частного дома. В населенном пункте Петровка при детонации беспилотника повреждено здание сельхозпредприятия.
Накануне три села в Белгородской области были атакованы с помощью дронов-камикадзе ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru