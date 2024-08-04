ВСУ обстреляли три населенных пункта Белгородской области

Украинские войска в воскресенье обстреляли три населенных пункта Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

«Во всех случаях обошлось без пострадавших», - уточнил губернатор.

В городе Шебекино в результате обстрела повреждено здание социального объекта. В селе Борки дрон сбросил взрывное устройство у частного дома. В населенном пункте Петровка при детонации беспилотника повреждено здание сельхозпредприятия.

Накануне три села в Белгородской области были атакованы с помощью дронов-камикадзе ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры