Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Над Белгородской областью дежурные средства ПВО России сбили украинский беспилотник. Об этом написал Telegram-канал Минобороны РФ.
«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России», - говорится в сообщении.
Ночью 3 августа ВСУ атаковали сразу несколько российских регионов, в том числе Белгородскую, Ростовскую и Орловскую области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе в результате попадания БПЛА загорелся один из резервуаров на нефтебазе в Губкинском городском округе.
Всего 3 августа над семью регионами России и Азовским морем уничтожили 75 украинских беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru