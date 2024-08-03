Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Ночью 3 августа ВСУ атаковали сразу несколько российских регионов, в том числе Белгородскую, Ростовскую и Орловскую области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе в результате попадания БПЛА загорелся один из резервуаров на нефтебазе в Губкинском городском округе.

Всего 3 августа над семью регионами России и Азовским морем уничтожили 75 украинских беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».