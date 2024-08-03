Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Над Белгородской областью дежурные средства ПВО России сбили украинский беспилотник. Об этом написал Telegram-канал Минобороны РФ.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России», - говорится в сообщении.

Нефтебаза, дом под Орлом и 55 БПЛА в Ростове: ВСУ атаковали несколько регионов РФ

Ночью 3 августа ВСУ атаковали сразу несколько российских регионов, в том числе Белгородскую, Ростовскую и Орловскую области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе в результате попадания БПЛА загорелся один из резервуаров на нефтебазе в Губкинском городском округе.

Всего 3 августа над семью регионами России и Азовским морем уничтожили 75 украинских беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотникиПВОВСУМинобороны РФ

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